Rede de proteção divulga portaria expedida pelo Juizado da Infância e Juventude

Foto: Aroldo Bruce

Em vista ao 53º festival folclórico de Parintins, o juizado da Infância e da Juventude expediu a portaria 02/2018 que estabelece algumas normas a respeito de crianças e adolescentes. Entre elas estão a participação nos ensaios dos bois, entrada no Bumbódromo e a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de idade.

A portaria 02/2018 é atualizada e as duas anteriores seguem as mesmas disciplinas estabelecidas anteriormente. O trabalho de divulgação, fixação e sensibilização das pessoas em relação ao cumprimento da portaria é de responsabilidade da Semasth, através da equipe da Rede de Proteção que atua em defesa dos direitos da criança e do adolescente.

As equipes da Rede de Proteção estão percorrendo os estabelecimentos comerciais, currais dos bois (Caprichoso e Garantido) e demais empreendimentos divulgando a portaria, assinada pelo juiz de direito da Infância e da Juventude, Saulo Góes Pinto.

Além da divulgação das portarias do judiciário, a equipe da Rede de proteção vai continuar a desenvolver importantes ações de sensibilização em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Esse trabalho será realizado até o ultimo dia do Festival Folclórico de Parintins.

SECOM