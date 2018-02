Rede de proteção articula planejamento para ação integrada no Carnailha 2018

Visando desenvolver o trabalho de prevenção da criança e do adolescente de qualquer forma de violação de direito, vulnerabilidade, risco social e pessoal, a rede de proteção articula o planejamento que será posto em prática do período do Carnailha 2018.



De acordo com a secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), Zeila Cardoso, será uma ação conjunta com o Conselho Tutelar, Ministério Público Estadual e Juizado da Infância e do Adolescente. Uma reunião com o juiz da infância e da juventude foi realizada esta semana na qual foi repassada uma nova portaria que respalda a ação para essa grande festividade.

“O Carnailha promete ter um fluxo muito grande de foliões que irão se divertir, mas não podemos deixar de lado e nem de atender essa forma de prevenção da criança e do adolescente. Nossa rede de proteção mais do que nunca está toda articulada. Nós já recebemos o cronograma das festividades das secretarias de cultura e turismo”, disse Cardoso.

A secretária Zeila Cardoso, em reunião com os agentes da rede de proteção, nesta quarta-feira (31), no Centro do Idoso Pastor Lessa, discorreu que nas abordagens os pais serão alertados sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujo objetivo é prevenir todas as formas de violência, principalmente a vulnerabilidade que fica dentro das festividades.

“Queremos um carnaval que possa ser feliz, alegre e que as crianças não possam se tornar alvo de violência, abandono e até de exploração sexual e trabalho infantil”, concluiu

O Carnailha, que irá acontecer nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro, na Avenida Paraíba, é organizado pela Prefeitura Municipal de Parintins.

SECTUR