Recepções calorosas marcam visita de Saullo Vianna à Rio Preto da Eva e Itacoatiara

As manifestações espontâneas de carinho e reconhecimento do povo ao nome da renovação política no Amazonas, Saullo Vianna (PPS), ficaram em evidência quando o candidato à deputado estadual cumpriu agenda de campanha em Rio Preto da Eva e Itacoatiara, nesta terça-feira, 18 de setembro. A recepção calorosa partiu de crianças, jovens e adultos, que o acolheram de braços abertos para ouvir o teor das propostas voltadas às melhorias da qualidade de vida nos dois municípios.

Na passagem pela “Terra da Laranja” Rio Preto da Eva, distante 78 quilômetros de Manaus, na região metropolitana da capital do Amazonas, Saullo Vianna garantiu, em reunião, um olhar atencioso que vai priorizar ao povo do interior do Amazonas, com a criação de leis de incetivos para a geração de emprego e renda. “Eu sei das necessidades das pessoas em conseguir emprego aqui. Sou filho do interior também e por isso quero uma oportunidade para poder trabalhar pela população amazonense”, pontuou.

A 270 quilômetros de distância de Manaus, a antiga “Velha Serpa”, Itacoatiara, recebeu uma reunião muito proveitosa no bairro Santo Antônio em que o candidato apresentou as propostas de trabalho. Wemerson da Silva, o Barriga, disse que Itacoatiara acredita no trabalho de Saullo Vianna, por ser o candidato da renovação no Amazonas. “Nós estamos abraçando ele para Itacoatiara ter oportunidades. A comunidade, os bairros, as associações e famílias se unem ao Saullo para que ele possa chegar ao mandato e nos representar”, ressaltou o itacoatiarense.

