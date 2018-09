RAIO MATA AGRICULTORA EM NAZARÉ DO ZÉ AÇU

O mau tempo que predomina os últimos dias na região tem deixado rastros de destruição em algumas localidades da área rural do município. Na tarde de quarta-feira, 05, o temporal com raios e trovões fez uma vitima fatal na comunidade Nossa Senhora de Nazaré, lago do Zé Açú, cerca de uma hora de viagem em embarcação regional. As primeiras informações davam conta de que a senhora Maria de Nazaré Graça Melo, 59, recebeu uma descarga elétrica de um raio, no momento em que a região foi atingida por um forte temporal.

Era por volta das 14 horas, ela cozinhava, preparando um almoço, quando a descarga lhe atingiu a coluna vertebral. Conduzida à sede do município e levada ao Hospital Jofre Cohen, a agricultora recebeu assistência de uma equipe médica que tentou reanima-la com oxigenação mecânica, mas não resistiu ao fulminante impacto da descarga natural.

Exames realizados pela equipe do IML constataram as lesões causadas pelo raio na coluna vertebral e parte do abdômen de Maria José. A fatalidade ocorreu às vésperas do aniversário de 60 anos de dona Maria José, cuja celebração era preparada para sábado, dia 08, em sua casa na área urbana, no Bairro Santa Clara. Pessoa bastante conhecida em Santa Clara, ela deixa 10 filhos.

Temporais

As chuvas dos meses de agosto e setembro são consideradas de alto risco, tendo em vista as mudanças bruscas de temperaturas e correntes de nuvens por conta do tempo quente, o que facilita a ocorrência de tempestades com incidência de raios e trovões.

A região do Zé Açu é conhecida pelas ocorrências de acidentes provocados por descargas elétricas naturais. Várias vítimas fatais já registradas caracterizam aquela região como um campo de atração das descargas de raios, o local mais propenso a relâmpagos.

Chuva com raios

Segundo o serviço de meteorologia, os estados de Roraima, o Amazonas, o Pará, o Amapá e o norte do Tocantins terão calor e umidade elevada nesta sexta-feira (7), o que vai favorecer a formação de nuvens carregadas e a ocorrência das pancadas de chuva com raios. Mesmo com a chuva, todos os estados terão períodos de sol. Nos próximos dias, Roraima, o Amazonas e o Pará continuam com risco de temporais, inclusive nas capitais Boa Vista, Manaus e Belém

Floriano Lins | Plantão Popular

