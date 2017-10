Rainha e campeões da I Copa Parintinense de Handebol serão definidos nesse final de semana

Está marcado para esse final de semana no ginásio de esportes Elias Assayag, a escolha da Rainha e as equipes campeãs da I Copa Parintinense de Handebol “Aldrin Perez”. Com início às 18h, o evento acontece nessa sexta-feira e no sábado, 14.

De acordo com o coordenador da competição, Kedson Matos, a programação esportiva começa na sexta-feira, 13, com a eliminatória para a escolha da Rainha da Copa, seguido dos confrontos das semifinais do naipe masculino:

1 Jogo: DELTA X STANNIC

2 Jogo: H.P. x HAND FUTURO

No sábado, 14, inicia às 18h, com a disputa da terceira colocação do naipe masculino (perdedores das semifinais), seguido 19h, da final do concurso a Rainha, terminando com as finais:

1 – Jogo: DELTA X H.P (Feminino)

2 – Jogo: Vencedores das semifinais

Kedson Matos, desde já agradece a todas as equipes pela confiança para a realização da Copa que com certeza foi um passo importante Parintins ter futuramente um campeonato de handebol oficial na cidade e a todos os parceiros, em especial aos amigos do handebol, pelo apoio.

Foto: Divulgação

Kedson Silva/JI