PROVAS INDIVIDUAIS MARCAM SEGUNDO DIA DE DISPUTA DO JEP’s

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A mudança para o período da tarde, em decorrência da forte chuva que caiu na manhã de quinta-feira (03/05) na cidade, não tirou o brilho do segundo dia de competição dos Jogos Escolares de Parintins, JEP’s 2018, marcado com a disputa das modalidades individuais na área do Circuito Escorpião.

Cerca de 350 alunos/atletas se enfrentaram na luta por medalhas nas Provas de Pista (1.000m, 75m, 3.000m, 200m, 250m e revezamento medley) e de Campo (arremesso de peso, salto em distância, lançamento de disco e salto em altura).

As demais classificatórias prosseguem nesta sexta-feira (04/05) com as demais provas de atletismo (Circuito Escorpião), Salto em Altura e Natação (CETI/Gláucio Gonçalves), Xadrez e Tênis de Mesa (Tomaszinho Meireles) e o Jiu-Jitsu (ginásio de esportes Elias Assayag).

A lista com o nome dos alunos/atletas classificados, as programações, regulamentos e boletins diários estão fixados na sala da COMJEL, no Ginásio Poliesportivo Elias Assayag e em frente ao Escola Aldair Kimura.

Kedson Silva/JI