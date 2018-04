Projeto Horta Urbana Comunitária ganha parceria da Prefeitura

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) firma parceria com a Associação Cidadania Social e Sustentabilidade (Acssus) para atuar no projeto Horta Urbana Comunitária Amazônica (HUCA), financiado pelo Banco da Amazônia (BASA), que pretende enfrentar a insegurança alimentar de famílias na área urbana de Parintins com a prática de produção de alimentos saudáveis em seus quintais.

A administração do prefeito Bi Garcia tem todo interesse de trabalhar com a sociedade civil e valoriza projetos que tem uma grande dimensão social, especialmente porque vai trabalhar com hortas e com famílias do município.

No encontro com a coordenadora do projeto, Isabel Porto, o secretário da Sempa, Edy Albuquerque, assegurou que o município vai disponibilizar corpo técnico e atuar diretamente na capacitação e formação das famílias e dos membros da associação.

“ É um projeto importante pelo alcance social, vamos trabalhar na periferia do município, mas também na zona periurbana de Aninga, Macurany e Parananema no contexto que envolve a segurança alimentar, inclusão social e inclusão produtiva”, ressalta Albuquerque.

A coordenadora Isabel Porto explicou que o projeto foi aprovado em Edital patrocinado pelo BASA e vai atender 15 famílias em situação de vulnerabilidade social, mas que já tenham a cultura de plantio de hortaliças ou canteiros em seus quintais. São quintais urbanos onde se pretende trabalhar a questão da segurança alimentar e nutricional das famílias e que o excedente do cultivo sirva para gerar renda a essas famílias. Serão utilizados adubos orgânicos e nada de adubos químicos.

“ Nós estamos firmando a parceria com a Prefeitura, Sempa e outros órgãos, buscando sempre a melhoria para o setor primário do município”, disse Isabel . Embrapa, UFAM e IFAM também são parceiros.

O lançamento do projeto HUCA será no dia 04 de maio na sede do Banco da Amazônia.

Peta Cid/SEMPA