Programação de Abertura do Pólo III inicia com disputa infantil no ginásio

A programação festiva do esporte estudantil do Baixo Amazonas que reúne além de Parintins, as delegações dos municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá e Maués na disputa da Seletiva dos Jogos Escolares do Amazonas, Jeas Polo III, marcada para às 18h desta quinta-feira (24) na arena do Bumbódromo, iniciará pela parte da manhã no ginásio de esportes Elias Assayag com atividades esportivas voltada para o público infantil de 08 a 12 anos de idade através do projeto “Sejel Ativo”.

Segundo o coordenador de esporte do Departamento do Interior da Sejel, professor Leandro Souza, a programação contará com a presença do secretário da Sejel, Manoel Almeida, e é uma disputa voltada para o público infantil de 08 a 12 anos, com início às 8h nas modalidades: futsal e vôlei de praia. No turno vespertino, a partir das 14h, acontece a queimada e as 18h a Cerimônia de Abertura do Polo. “Convido a todas as escolas que tenham crianças nessa faixa etária e a comunidade em geral para participar desse evento que será realizado pela equipe da Sejel no ginásio de esporte com entrega de medalhas aos vencedores”, ressaltou Leandro.

Ele explica que o projeto “Sejel Ativo” é promovido pela Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) buscando levar lazer através do esporte para que a comunidade possa vivenciar modalidades esportivas, oferecendo atividades físicas através de profissionais da área de forma gratuita.

A Chefe de Departamento do Interior da Sejel, Wanderlaine Colares e o coordenador de Esporte do interior, Leandro Souza, desembarcaram nesta terça-feira (22 de maio) na Ilha para acompanhar os trabalhos voltados a Abertura no dia 24 e a disputa do Polo III que encerra no dia 29 de maio.

Kedson Silva/JI