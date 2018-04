Programa Saúde na Escola beneficia 170 crianças da Agrovila do Caburi

Cerca de 170 crianças de 03 e 05 anos de idade, matriculadas no Centro de Educação Infantil Tia Dodó, na Agrovila do Caburi, receberam atenção especial da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, relacionada ao Programa Saúde na Escola nesta quarta-feira, 11 de abril. Todas passaram por verificação da saúde auditiva com a atuação de fonoaudiólogas do Nasf. Com autorização dos pais, foram feitos também exames de pele em prevenção a hanseníase, além do monitoramento da carteira vacinal com ênfase no combate ao sarampo e atendimento com psicóloga.

Compuseram a equipe da Semsa a gerente de hipertensão e diabetes; Saúde na Escola; Informação; assessoria de imprensa além de universitários de Medicina e Enfermagem da UFAM do Internato Rural. Além do Caburi, Mocambo, Vila Amazônia e outras comunidades já receberam a equipe do Programa Saúde Na Escola.

Para a gerente do Programa Saúde Na Escola, Railda Soares, a Prefeitura tem realizado amplas ações de saúde nos estabelecimentos de ensino da cidade e do interior. Ela destacou que a orientação do prefeito Bi Garcia, do secretário Clerton Florêncio Rodrigues e da subsecretária Daízes é atender o número máximo de crianças para que a prevenção seja levada a sério também no ambiente escolar. “Estamos chegando ao final dessa campanha alcançando cerca de 12 mil crianças só na saúde auditiva, e em julho deveremos retomar com a meta de conseguir um número ainda maior”, avaliou.

A Professora Arenilza Azevedo, do Período 01, disse que pela primeira vez uma ação ampla de saúde chega a unidade escolar. Parabenizou a Prefeitura de Parintins e os profissionais da Semsa pela qualidade do trabalho.

A gerente do programa Hiperdia, enfermeira Darlane Valério, representou o secretário Clerton Florêncio na atividade. Ela avaliou como extremamente positiva a oportunidade de in loco verificar a saúde das crianças e também falar de prevenção, como no caso do sarampo. Ela reafirmou a postura da gestão do prefeito Bi Garcia de cuidar bem de todos os parintinenses.

SECOM