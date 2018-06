Programa “Renda Certa” vai atender empreendedores em Parintins

Tweet no Twitter

(Foto: Herick Pereira/FPS)

Renda Certa, que tem o objetivo de estimular a abertura e ampliação de negócios, vai atender interessados município de Parintins, a 369 km de Manaus, a partir de segunda-feira (04). O programa possui um investimento inicial de R$ 38 milhões para financiamentos de máquinas, equipamentos e capital de giro para mais de 20 opções de atividades econômicas.

Os atendimentos serão realizados até 7 de junho, no Centro do Idoso Pastor Lessa, bairro Itaúna 2, no horário das 8h às 17h.

Financiamento

Os limites de financiamentos, que têm taxas de juros entre 6% a 12%, ao ano do Programa são:

Para autônomos, o financiamento é de até R$ 15 mil;

Para microempreendedor individual (MEI) é de até R$ 30 mil;

Para micro e pequena empresa é de até R$ 150 mil;

Para cooperativa e associação o financiamento é de até R$ 500 mil.

Para receber o atendimento, a população parintinense deve estar munida de RG, CPF e comprovante de residência atualizado. A ação de crédito será destinada tanto para pessoa física quanto jurídica.

Pré-cadastro

O programa já registra mais de 10 mil pré-cadastros de pessoas físicas, desde quando foi criado em maio deste ano.

Os pré-cadastros para pessoas físicas podem ser feitos pela internet.

Para Pessoa Jurídica os atendimentos ocorrem em três unidades do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Manaus.

