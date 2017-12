Programa de construção de casas populares não rebocadas é retomado pela Prefeitura

Paralisado há quatro anos, o programa de construção de casas populares não rebocadas foi retomado pela Prefeitura de Parintins neste fim de ano. O projeto prevê a construção de residências a famílias carentes cadastradas pela Prefeitura de Parintins.

A aposentada Luísa da Silva, de 85 anos, é a primeira beneficiada com a reativação do programa. “Estamos retomando este projeto e vamos entregar a primeira casa no dia 28 no bairro de Palmares para que a gente possa, primeiramente, fazer justiça com uma das sorteadas. A obra foi iniciada, mas não foi dada a continuidade pela gestão anterior. Agora nós a terminamos”, salienta o prefeito Bi Garcia.

A nova residência de dona Luísa possui dois quartos, cozinha, banheiro, sala e tanque para lavar roupa. A obra foi feita com recursos próprios do município.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o Município trabalhará para reativar o convênio com a Caixa Econômica Federal para a construção de casas populares não-rebocadas. “Vamos retomar todos os convênios, projetos que estavam sendo executados e que lamentavelmente não foram dados continuidade pelo prefeito que passou e paralisou todas as obras”, comenta.

Para ampliar o projeto de moradias populares em Parintins, o prefeito Bi Garcia reúne nesta quinta-feira (21) com a superintendência da Caixa Econômica para retomar o projeto das casas populares não rebocadas e dar continuidade à construção de 890 moradias no Residencial Parintins.