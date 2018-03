Programa Cama e Café é reativado em Parintins

Criado pelo Governo do Estado em 1997 para fomentar o desenvolvimento turístico no Amazonas, o programa Cama e Café teve o seu processo de retomada iniciado nesta quarta-feira (21) em Parintins.

A solenidade de reativação ocorreu no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e teve a presença do prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros, presidente da Amazonastur, Orsine Oliveira Júnior, presidente do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Marilene Peres, representante da Agência de Fomento do Amazonas (AFEAM), além de empresários, microempresários e comerciantes locais que compõem o trade turístico de Parintins.

Durante a retomada do projeto Cama e Café, o prefeito Bi Garcia destacou que há muito tempo Parintins não tinha investimentos de entes estaduais e privados para o desenvolvimento do setor de hospedagem. “O Cama e Café vem numa hora importante quando estamos trazendo um campus universitário com ênfase na Medicina. Vamos precisar da construção de mais suítes porque vamos ter aqui uma leva muito grande de jovens que vão precisar de pousadas para morar e estudar aqui na cidade”, comenta o prefeito.

Orsine Júnior, presidente da Amazonastur, evidencia a importância do programa para o desenvolvimento econômico do município. De acordo com ele, a expansão do projeto vai impulsionar o turismo em Parintins com meios de hospedagem alternativos e de qualidade. “Vai aumentar o fluxo turístico e todo mundo ganha. Ganha o trade turístico, ganha o moto táxi e ganha o carregador do porto porque aumenta o número de pessoas circulando pela cidade”, destaca.

No processo de reimplantação do Cama e Café em Parintins, a Prefeitura Municipal dará todo o suporte aos interessados em aderir ao programa com consultoria no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) em horário de expediente.

SECOM