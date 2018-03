Programa Bolsa Família faz atualização de cadastro em Parintins

A cada dois anos é necessário que as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família façam a atualização do recadastramento. Em Parintins, o cadastro é feito junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e na central do Cadastro Único, em frente ao curral do Caprichoso, rua Gomes de Castro.

Mais de 15 mil famílias são beneficiadas no programa Bolsa Família em Parintins. Esse cadastramento é feito através do NIS (Numero de Identificação Social). São documentos obrigatórios: RG, CPF, comprovante de endereço (de preferência a conta de luz), comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens de até 17 anos.

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza do país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação brasileiros com renda familiar per capita inferior a 85 reais mensais.

Railson Richardson, coordenador da proteção social básica da Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), informa que essa atualização deve ser feita para aquelas famílias que fizeram seu cadastramento em 2016 ou aquelas que tiveram mudança de endereço, escola ou até por questão da renda. “É importante destacar que a família que superou a situação de pobreza deve solicitar seu desligamento voluntário do programa”, destacou.

Railson informa também que para as famílias da zona rural o local de atendimento é na central do cadastro único em frente ao curral do Caprichoso e para as famílias da zona urbana elas devem procurar os CRAS/Santa Rita (Bom Samaritano) e CRAS/Paulo Corrêa.

Paralelamente ao Bolsa família é feito também o cadastro dos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), amparo ao idoso e pessoa com deficiência. O prazo para fazer o cadastramento vai até dezembro de 2018, correndo o risco do seu benefício ser suspenso e mesmo ser cancelado se não tiver no cadastro único.

SECOM