Programa Aqui Tem Farmácia Popular chega ao Bairro Paulo Corrêa

Em uma parceria com a Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, o Programa Aqui Tem Farmácia Popular atende a partir desta segunda-feira os moradores da área do Paulo Corrêa, Bairro da União, Itaúnas 1 e 2. A Drogaria Parintins localizada ao lado do Campo dos carroceiros se habilitou no Ministério da Saúde para distribuir medicamentos gratuitamente ou com 90% de desconto.

O horário de atendimento é de 8 as 17h de segunda a sexta e aos sábados de 8 as 12h. Neste formato são cerca de 20 medicamentos disponíveis com gratuidade ou 90% de desconto.

A abertura do programa contou com a presença do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, que representou o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros, diretores de unidades de saúde, gerentes de programas e imprensa local. O antigo programa Farmácia Popular foi extinto pelo Governo Federal que abriu edital para que drogarias privadas pudessem aderir ao novo programa.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, reiterou mais uma vez a disposição do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros de construir parcerias que beneficiem a população em diversos setores, especialmente na saúde. “Hoje estamos reintegrando mais um programa do Governo Federal e isso é extremamente importante para a população mais carente”, avaliou Clerton.

O empresário Emerson Nakauth pediu atenção da população para a importância do recadastramento no Programa Aqui Tem Farmácia Popular utilizando RG, CPF e comprovante de residência. Ele afirmou que a parceria com a Secretaria de Saúde tem sido eficaz, pois as informações estão sendo repassados com exatidão para as pessoas que podem ter acesso aos medicamentos.

(Marcio Costa/Semsa)