Professora parintinense tem projeto aprovado no Para

Mônica Ferreira da Silva Garcia, da EMEIF Boa Vista I, de Acará (PA).

O projeto paraense, único do Norte, selecionado no Câmara Mirim 2017.

Promovido anualmente, o Câmara Mirim é um programa de simulação da atividade parlamentar no qual crianças e adolescentes são incentivados a redigir projetos de lei. Durante dois dias, alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, das redes pública e privada, provenientes de diversas cidades do País, fazem o papel de deputados, cabendo a eles debater e votar três projetos de lei selecionados entre os que foram enviados ao Plenarinho ao longo do ano. O objetivo do programa é conscientizar alunos de ensino fundamental sobre o trabalho parlamentar, ressaltando a importância, no Parlamento, do diálogo e do respeito às ideias contrárias, além de contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico das crianças, por meio da observação de problemas do dia a dia e da busca por soluções. Entre os 10 projetos selecionados no Brasil está o da professora parintinense radicada em Belem, Mônica Ferreira da Silva Garcia, da EMEIF Boa Vista I, de Acará (PA). Ela pretende aprofundar a discussão sobre os conceitos da democracia, em paralelo com o resgate cultural e de identidade dos estudantes de áreas ribeirinhas e quilombolas.

“Espero com isso incentivar outros professores a trabalharem em prol da identidade e cultura de seu povo. A história registrada é vida eterna!!! Aqui em Acará descobri que há muito tempo atrás também havia brincadeira de boi bumbá e nos quilombos havia o Boi Caprichoso, mas esta é uma história a ser pesquisada , também havia o boi Flor da Noite”, diz Monica Ferreira.

Carlos Frazão/JI

