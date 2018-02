Primeiro grito de Carnaval levou mais de 8 mil pessoas à Praça Digital

Parintins respira Carnaval. Prova disso foi o Primeiro Grito de Carnaval, realizado no último sábado (03), que levou mais de oito mil pessoas à Praça Digital Cristo Redentor. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal e contou com apoio do Governo do Estado do Amazonas.

No Primeiro Grito de Carnaval foi realizado o concurso para a escolha de melhores fantasias nas categorias individual e em grupo, rainha dos blocos especiais, rei momo e rainha dos irreverentes, além do feirão dos blocos carnavalescos. A banda oficial do Carnailha, bandas locais e os bois Caprichoso e Garantido embalaram a multidão que compareceu à Praça do Cristo.

O primeiro grande evento do Carnailha 2018 foi transmitido ao vivo pelo Facebook da Prefeitura de Parintins. Mais de 43 mil pessoas acompanharam a transmissão de todo o Amazonas, além dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Paraíba e Pernambuco. A transmissão também foi acompanhada nos Estados Unidos e Japão.

O prefeito Bi Garcia faz uma avaliação positiva do evento. De acordo com ele, o Primeiro Grito de Carnaval é uma demonstração de que o Carnailha e o Carnaboi serão grandiosos. “O público lotou a Praça Digital, dando uma prova da total aprovação. Agora estamos trabalhando de forma intensa para fazermos o melhor Carnailha dos últimos anos”, destaca.

Redação JI