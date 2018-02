Primeiro grito de carnaval em Parintins será sábado, na praça Cristo Redentor

Parintins terá o seu primeiro grito de carnaval no próximo sábado, 03 de fevereiro, em uma grande festa realizada pela Prefeitura Municipal na Praça Digital Cristo Redentor. O evento ocorrerá a partir das 21h e será embalado por uma banda de metais da capital do estado e bandas locais.

Para o evento está confirmado o concurso de escolha do rei momo, rainha dos irreverentes e do grupo especial além do feirão dos blocos. No primeiro grito de carnaval também terá o concurso de escolha da melhor fantasia nas categorias individual e em grupo. Para a fantasia individual a premiação será de R$ 1.500,00 e em grupo será na quantia de R$ 2.000,00.

Bi Garcia, prefeito de Parintins, afirma que o evento será o pontapé inicial de um dos melhores Carnailhas dos últimos anos. O prefeito destaca que o Município está atuando no fortalecimento da festa e o primeiro grito de carnaval será uma prova disso. “Parintins é uma terra festeira e por isso merece grandes eventos, que além de alegrar nossa gente, movimentam a economia local em diversos segmentos”, enfatiza.

O vice-prefeito e secretário de Cultura e Turismo de Parintins, Tony Medeiros, ressalta que a partir do primeiro grito de Carnaval a cidade irá respirar de maneira mais forte a festa momesca que ocorre de 10 a 13 de fevereiro. “Queremos um Carnailha mais belo, mais alegre. Por isso que trabalhamos nesse processo de reestruturação do evento e vamos realizá-lo novamente num espaço consagrado que é a avenida Paraíba”, conclui.

