Primeira partida da final do Parintinzão acontece hoje

Está marcado para as 20h de hoje (terça-feira, 12) no estádio Tupy Cantanhede, o primeiro jogo da final do Campeonato Parintinense de Futebol, o Parintinzão 2017, entre Esporte Clube Parintins e Estrela do Norte. A decisão entre as duas equipes acontece pela primeira vez na história do futebol parintinense.

Invicta, a equipe do Esporte Clube Parintins em campo como favorita ao título, em decorrência do bom rendimento que vem apresentando na competição, até agora, com nove vitórias e um empate. “Não pensamos e nem procuro falar para os nossos atletas nessa questão de favoritismo. Estamos trabalhando com humildade, sabendo que temos um elenco de qualidade, formado para ser campeão”, destacou o treinador Fernando “Pato”.

Sobre a preparação do Verdão da cidade e o rival (Estrela), o treinador frisou que “fizemos uma boa preparação para essa primeira partida e vamos lutar para ganhar em campo. O Estrela também tem um grande time com bons jogadores e tenho certeza que serão dois grandes jogos”.

Após uma campanha regular na primeira fase, o Estrela do Norte está pronto para conquista do título 2017. “Começamos o campeonato dando alguns tropeços, mas tivemos um bom aproveitamento até chegar a essa final. Treinamos forte durante a semana para corrigirmos os erros que vinhamos cometendo e acredito que o Estrela está pronto para lutar pelo título do Parintinzão”, comentou o treinador Mateus Farias.

Kedson Silva/JI