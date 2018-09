As rosas desabrocharam, os campos estão lindos.

E você?

Aproveite o nascer da primavera faça uma renovação em você.

Cuide de seu coração e de tudo que vai dentro dele.

Deixe brotar as flores da esperança, do otimismo.

Deixe secar os espinhos da tristeza, do pessimismo. Deixe florir a paz dentro de você

Aceite a vida, mas, lute por seus sonhos.

Aceite você como você é

Deixe florir a flor da amizade e diga a seus amigos que você os ama e perdoe quem lhe magoou.

Sinta o aroma da primavera embriagando sua alma.

Olhe as violetas! São belas em sua simplicidade!

Faça uma prece, uma prece de agradecimento!

Porque você não precisa pedir mais nada, apenas agradeça!

Agradeça por sua vida! Deixe as flores encantarem seu coração!

Irmã Maria Helena Teixeira

Colaboradora JI

Foto: Ilustração Internet