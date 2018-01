Preso o assassino do ex-vereador Everaldo Batista

A Equipe de Inteligência da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar prendeu às 20h desta segunda-feira, 22, nas proximidades da rua Barreirinha com a Nhamundá no bairro Palmares, Ricky Almeida Mota que após sua prisão, confessou ter assassinado com três tiros, o ex- vereador Everaldo Batista. O latrocínio aconteceu no comércio da vítima por volta das 6h40min de hoje, na rua Itapiranga no final do Palmares.

Em entrevista a imprensa, o latrocida afirmou que não tinha a intenção de matar o ex-parlamentar e só atirou porque a vítima reagiu. O comparsa de Rick no crime continua foragido.

De acordo com os policiais, os suspeitos do assassinato, são os mesmos que assaltaram a loja de celular na avenida Amazonas na semana passada.

Em poder de Rick Mota, a polícia ainda apreendeu: duas armas de fogo, sendo um revólver 22 e um 38, drogas e as vestes que aparecem nas filmagens registradas pelas câmeras de segurança de onde ocorreram os crimes.

Kedson Silva/JI

Fotos: Polícia Militar