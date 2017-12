Presidente Temer sanciona lei que torna Parintins a Capital Nacional do Boi Bumbá

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A ilha de Caprichoso e Garantido, agora, reconhecida por uma lei conferida pelo Congresso Nacional, de autoria do senador Omar Aziz.

LEI NO 13.571, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Confere ao Município de Parintins, no Estado do Amazonas, o título de Capital Nacional do Boi Bumbá.

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Fica conferido ao Município de Parintins, no Estado do Amazonas, o título de Capital Nacional do Boi Bumbá.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 21 de dezembro de 2017; 196o da Independência e 129o da República.

MICHEL TEMER

Eliseu Padilha

Publicado por Carlos Frazão/JI

Foto: Divulgação