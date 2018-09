Presidente Figueiredo reconhece Saullo Vianna como porta-voz das comunidades rurais

No domingo, 23 de setembro, o candidato à deputado estadual, Saullo Vianna (PPS), acompanhado dos vereadores Odimar Cipriano, Mario Roberto Caranha e o amigo Marcos Quirino cumpriu uma extensa agenda de reuniões nas comunidades rurais Boa União, Nova Jerusalém, Canoas, Rumo Certo, Novo Rumo, Cacaiac, 179, Nova Galeia, Serragro, Rio Pardo, Nova Jerusalém, São Salvador, Ramal da Morena e Distrito de Balbina, no município de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. Os moradores se identificaram com as propostas apresentadas e com o perfil de renovação do jovem candidato que se propõe a defender o povo do interior, com a criação de políticas eficazes voltadas à geração de oportunidades no mercado de trabalho.

O professor de Educação Física, Jones Costa de Almeida, que trabalha na Comunidade Boa União, ramal Rumo Certo, compreende que a política está em um novo processo e a juventude deve prevalecer com Saullo Vianna. “A renovação é muito importante para todos nós que precisamos de pessoas comprometidas. O Saullo Vianna vem com uma nova forma de pensar e de agir, incentivando a cultura de Presidente Figueiredo. Acredito que, com essa nova política, nós podemos modificar a maneira de pensar dos nossos jovens e adolescentes”, disse o educador.

O presidente da comunidade Canoas, conhecido popularmente como Zezinho, também quer mudança e renovação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), por considerar Saullo Vianna um grande parceiro, assim como confia no vereador que tem a obrigação de atender as reivindicações da zona rural de Presidente Figueiredo. “Todo esse tempo aqui nenhuma ajuda tivemos para nossa comunidade. A gente aposta, acredita e espera que o Saullo faça um bom mandato para cuidar do esporte, do transporte, ramais, manutenção da comunidade e o que for necessário. Precisamos do apoio dele e com certeza vamos ajudar a eleger ele”, declarou o líder comunitário.

O agricultor José Xavier de Pinho conheceu Saullo Vianna durante a reunião na comunidade Canoas e tomou a decisão de apoiar o candidato, porque sentiu confiança em seu coração ao ouvir as propostas em defesa do homem do campo. “O que ele falou para todos nós, tenho certeza que vai ser realizado e ele vai chegar ao mandato. Tenho fé em Deus que ele será abençoado nessa caminhada. Vou votar nele e pedir apoio para toda minha família. Tenho filha médica, jornalista e pedagoga. Pedimos ao Saullo que lute por uma torre de telefonia móvel para nossa comunidade”, destacou.

Na visita ao Distrito de Balbina, o morador Antônio Cordeiro declarou acreditar no propósito do candidato, porque tem o apoio de dois vereadores da comunidade: Odimar Cipriano e Caranha. “É muito importante ter alguém que nos representa apoiando ele, porque nossas necessidades levamos aos nossos vereadores e nossos vereadores tem que interceder junto aos nossos representantes públicos em busca de soluções. Vejo ser importante nossa comunidade caminhar junto com eles para ajudar a eleger Saullo Vianna e quando chegar ao mandato destinar recursos ao nosso município e comunidades também”, enfatizou.

Assessoria do candidato