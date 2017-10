Presidente do Caprichoso comenta sobre portaria do MPE-AM

Nesta manhã o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, esteve na sede do MP em busca de esclarecimentos.

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso foi informada por meio da imprensa, neste domingo(01) da portaria publicada no dia 25 de setembro no Diário Oficial do Ministério Público (MPE-AM). A portaria informa dos procedimentos investigatórios abertos contra o Bumbá.

Nesta manhã o presidente do Caprichoso Babá Tupinambá esteve na sede do MP em busca de esclarecimentos. Na oportunidade ele foi informado de que as investigações dizem respeito ao mandato de ex presidentes e que nao tem NADA a ver com sua administração! Sempre vamos ser transparente e deixar os sócios e torcedores por dentro de TUDO.

Ele lamentou a situação de algumas pessoas e até ex dirigentes que são contra a união no boi, mas vivem o tipo quanto pior melhor para o nosso Touro Negro.

Diante da abertura deste procedimento o presidente Babá Tupinambá e o vice Jender Lobato se colocam à disposição do Ministério Publico e da Justiça para prestar todo e qualquer tipo de informação para que tudo seja esclarecido.

O Caprichoso está com sua prestação de contas aprovada e com todas certidões negativas em dia e com o trabalho do Boi Caprichoso no ritmo do Festival 2018.

“Vou defender o Caprichoso sempre e lutarei pelo melhor. O Caprichoso é mais importante que o ego de qualquer pessoa ou ex dirigente”, declarou Tupinambá.

Comunicação Caprichoso