Presidente do Caprichoso comemora nas redes sociais a recuperação da carga chinesa

Presidente Baba Tupinambá (E) conseguiu rever no Leilão Judicial o material comprado na China que estava apreendido.

Em seu comentário, o presidente do Boi Caprichoso, comunicou o seguinte:

Nação Azul e Branca!

As noites, os fins de semana, cada segundo dedicado ao boi Caprichoso valeram muito a pena. Eu, Babá Tupinambá, e Jender Lobato temos a alegria de comunicar a Nação Azul e Branca, aos sócios e aos torcedores que conseguimos recuperar a carga da China. O material do boi Caprichoso está de volta e agora vamos dar sequência ao projeto mais ousado de toda a história do Festival, o projeto “Sabedoria Popular: Uma Revolução Ancestral”.

Como sempre, fui enfático ao afirmar que iria até o fim pra resolver a situação, também deixei claro aos sócios toda a burocracia envolvendo a carga proveniente da China e, agora solucionado, é hora de materializar o nosso boi de arena, afinal, temos o objetivo de tornar o Caprichoso Bicampeão.

Vamos dar as mãos, unir nossas estrelas e conquistar o Bicampeonato do Festival.

Carlos Frazão/JI

Fonte: Baba Tupinamba/whatsapp