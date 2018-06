Presidente da TV Acrítica parabeniza organização do Garantido

Em visita realizada na manhã de segunda-feira na Cidade Garantido, em Parintins, o presidente da Rádio e TV Acrítica Dissica Calderaro parabenizou o Presidente Fabio Cardoso e o vice Messias Albuquerque pela organização empresarial implantada no Boi do Povão.

Acompanhado do diretor de operações, Eduardo Matos Dissica visitou as novas dependências do Centro Administrativo Raul Goes Filho que onde funciona sala de troféus, galeria dos ex-presidentes, auditório, gabinete presidencial, diretorias administrativa e financeira, Comissão de Arte, sala de reunião entre outros espaços. Disse estar surpreso com as profundas mudanças em todos os setores.

“Vi um Garantido unido, gigante, vibrante, organizado e feliz. Tenho a obrigação de parabenizar o presidente Fábio e Messias e dizer que estou encantado e emocionado. Isso acontece quando se tem um grande gestor e um líder. O presidente Fábio tem se mostrado um grande líder. É um Boi gigantesco, diferente do que se viu nos anos anteriores. Parabéns ao Garantido e ao Messias que é um companheiro leal”, elencou o presidente da Rádio e TV Acrítica.

Fábio Cardoso agradeceu a atenção da TV Acrítica e o carinho de Dissica Calderaro afirmando que o Bumbá estar preparado para mais um campeoabto. “A gente fica feliz por receber esses irmãos apaixonados pelo Festival e pelo Boi Garantido. E sem dúvida vamos dar continuidade nessa programação que vai nos levar ao 32° título”, finalizou Fábio.

Márcio Costa

Imprensa Garantido