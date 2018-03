Presidente da CMP pede uma reforma administrativa da Prefeitura

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) ressaltou a necessidade de uma reforma administrativa na gestão do Prefeito Bi Garcia (PSDB) para que resultados aconteçam a contento. Para ele, a população parintinense merece atenção e o cumprimento de seus direitos e políticas públicas. Disse que no município ainda impera o desemprego e as secretarias municipais enfrentam inúmeras limitações em seus serviços. Mas também classificou de inoperante a Secretaria Municipal de Educação.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) na sessão ordinária desta segunda-feira, 05 de março, cobrou trabalho e responsabilidade ao Secretário Municipal de Educação, João Costa. Para Linhares, João Costa deve aprender a trabalhar e mostrar serviço ou pedir demissão. Dessa forma, reclamou das condições das escolas das comunidades Maranhão, Vila Manaus, Nazaré, Paraíso e Bom Socorro do Zé Açu.

/// O vereador Telo Pinto (PSDB) relatou em seu pronunciamento a agenda do prefeito Bi Garcia em Brasília com senadores e deputados em busca de emendas que foram solicitadas para o município de Parintins junto à bancada federal e na capital amazonense com secretarias e governo do estado. O intuito da peregrinação nos gabinetes é acelerar o processo da liberação de recursos devido ao ano eleitoral. Em seu relato, exaltou conquistas do executivo como a reforma do Mercado Central, construído com verba federal, fruto de emendas solicitada pelo deputado federal Hissa Abraão (PDT).

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) Vice-presidente da Câmara, apresentou um Requerimento direcionado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) no sentido de solicitar a manutenção do poço artesiano da comunidade Bom Socorro do Zé Açu. De acordo com Beto, a manutenção faz-se necessária para melhorar a qualidade de vida das 360 famílias da região que utilizam este serviço do SAAE.

/// O vereador Tião Teixeira (PTB) requereu à Reitoria da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) assinatura de Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Parintins para a implantação de uma Creche Escola no município. A propositura, aprovada por unanimidade, solicita ao Reitor da UFAM, professor doutor Sylvio Puga, a efetivação desse projeto em convênio com a Prefeitura de Parintins, visto que o município não possui nenhuma creche.

/// A vereadora Vanessa Gonçalves (PROS) apresentou três requerimentos. No primeiro, solicita à Casa Legislativa que a Prefeitura Municipal de Parintins direcione apoio para o projeto “Vem Dançar com Leleu”, realizado no Circuito Escorpião. No segundo requerimento requer que a Eletrobrás Amazonas Energia tome providências referente à inclusão da Comunidade Rural Peixe Marinho – Uaicurapá – no Programa Federal Luz Para Todos. O último pedido solicitou obras de reforma e ampliação para a escola da comunidade Peixe Marinho.

/// O vereador Bertoldo Pontes (PSL) destacou visitar no fim de semana as comunidades rurais Santa Terezinha e Palhal do Caburi e São Tomé da Vila Nogueira. Frisou dialogar com as lideranças comunitárias dessas localidades para identificar suas reivindicações coletivas. Segundo Bertoldo, as famílias da comunidade Santa Terezinha do Caburi afirmaram que a escola da localidade está esquecida pelo poder público.

/// O vereador Marcos da Luz (PRB) afirmou não ter como nem porquê defender o Secretário Municipal de Educação João Costa. Frisou que as ações do Secretário fazem com que os parlamentares não tenham mais para quem apresentar as demandas da população sobre questões educacionais. Também reclamou dos serviços prestados pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) aos parintinenses, tanto da zona urbana como rural.

