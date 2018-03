Presidente da Câmara de Parintins parabeniza coragem de professores por cobrarem melhores salários

O Presidente da Câmara Maildson Fonseca (PSDB) ressaltou o movimento realizado pelos professores da rede estadual de ensino em Parintins e a relevância do momento em que a categoria reivindica respeito e revisão salarial. “É necessário que as políticas públicas sejam sempre cumpridas a contento”, comentou. Nesse sentido, parabenizou a coragem dos educadores enfrentarem o sistema.

Release 19 de março de 2018

/// O vereador Tião Teixeira (PTB), na sessão ordinária desta segunda-feira, 19 de março, enfatizou prestigiar a abertura da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa em Parintins. Assim, Tião alertou os pecuaristas para não comprar as vacinas na última hora e vacinar seu gado de forma correta e nas datas previstas.

/// O vereador Afonso Caburi (PTB) apresentou Indicação ao Senador Omar Aziz (PSD) no sentido de solicitar a recuperação e asfaltamento da Estrada Caburi/Mocambo, com ampliação da Estrada da Colônia São Joaquim, Lago da Esperança e Monte Sinai. Também apresentou um Requerimento para a Prefeitura Municipal de Parintins de maneira a requerer reforma do prédio do alojamento dos Policiais Militares e da sela de detenção da Agrovila do Caburi.

/// O vereador Marcos da Luz (PRB) destacou que neste dia o Prefeito Bi Garcia (PSDB) assina em Brasília-DF o convênio para a implantação do Curso de Medicina no município de Parintins. Para Marcos, esse ato se transformará na maior marca de governo do Prefeito Bi Garcia e do Vice Tony Medeiros (PSL), e trará inúmeros benefícios e desenvolvimento à cidade.

/// O vereador Beto Farias (PODEMOS) declarou apoio aos professores da rede estadual de ensino que clamam por reajuste salarial no município de Parintins. Dessa forma, colocou o Poder Legislativo Parintinense à disposição dos professores estaduais. Para Beto, o indicativo de greve desses profissionais é um alerta ao Governador Amazonino Mendes (PDT) para que, imediatamente, conceda esse reajuste.

/// O vereador Telo Pinto (PSDB) registrou sua participação, junto com os vereadores Tião Teixeira e Bertoldo Pontes, na Abertura da Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa. Ao tratar sobre o tema, parabenizou os criadores de gado pela aquisição do título de “área livre, com vacinação” no Estado do Amazonas. O parlamentar relatou que “o Estado do Amazonas já teve Parintins como segundo maior produtor”, mas, que caiu de posição. Com isso, fez uma reflexão de que é preciso trabalhar com eficácia o setor primário para que possa dar condições ao produtor para alavancar seus rebanhos.

/// O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou inúmeros Requerimentos direcionados à Secretaria de Obras. Desta forma, solicitou a execução imediata da operação tapa buracos na Rua Marechal Castelo Branco, na Francesa, e na Rua Francisco Lupino, no Itaúna II, pois ambas estão tomadas por buracos e crateras. Requereu melhorias no sistema de iluminação pública das Ruas Salvador de Moura, no bairro Santa Rita, e na Rua 15 de Outubro com a Rua 07 de Setembro, próxima a Escola Suzana de Jesus Azêdo.

/// O vereador Renei Mocambo (PR) enfatizou visitar a comunidade do Remanso para dialogar com as famílias desta região. Assim, observou que a água das torneiras dos moradores está com a presença de resíduos de óleo, impossibilitando o consumo da mesma, principalmente por parte dos alunos da escola desta localidade. Com isso, Renei Serrão solicitou do SAAE a limpeza do poço artesiano para beneficiar as 62 famílias que necessitam desse precioso líquido.

/// O vereador Cabo Linhares (Patriota) evidenciou a visita do Deputado Estadual Cabo Maciel na semana passada ao município de Parintins. Segundo ele, dezenas de parintinenses recepcionaram o parlamentar de modo a agradecer as conquistas e trabalhos dele na ALEAM por Parintins e comunidades rurais. De acordo com o vereador Cabo Linhares, todas as demandas identificadas em Parintins serão levadas à Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas pelo Deputado e enviadas como proposituras aos órgãos competentes.

Mayara Carneiro

Comunicação CMP