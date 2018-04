Prefeitura utiliza blocos de concreto para organizar o trânsito de Parintins

A Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT) iniciou nesta segunda-feira, 22, substituir barreiras de madeira por blocos de concreto utilizado para orientar o trânsito de veículos. A mudança começou no desvio da rua Lindolfo Monteverde (antiga Vicente Reis), com a estrada que liga o centro da cidade ao Aeroporto Júlio Belém.

De acordo com o diretor presidente da EMTT, Tenente Cerdeira, esse trabalho é resultado de um planejamento que começou no mês de setembro do ano passado. No primeiro momento, foi pensada na possibilidade de construir uma rotatória, mas devido o trabalho gerar custos altos para o município, optou-se pela colocação do gelo-baiano (blocos de concreto).

“Esperamos que a população contribua e respeite a sinalização. O prefeito Bi Garcia é incansável na busca por recursos para melhoria do trânsito, não somente para o festival, mas em definitivo. Assim como nós estamos cobrando a mudança de comportamento da população, temos obrigação também de sinalizar a cidade”, disse.

Em outros pontos considerados cruciais do trânsito de Parintins, nos quais ocorreram acidentes com vítimas fatais, também receberão os blocos de concreto. Na sexta-feira, 27, o trabalho será na Avenida Nações Unidas, próximo à Praça da Liberdade, centro. Esse novo sistema de sinalização será colocado também na rua padre Augusto Gianola, bairro Paulo Corrêa, final da ponte Amazonino Mendes.

SECOM

Foto: Pitter Freitas