Prefeitura transformará prédio da Alfabetiarte em escola municipal

A Prefeitura de Parintins adquiriu, por meio de leilão, o prédio onde funcionava a Associação Cultural e Artística Alfabetiarte de Parintins, localizado na rua 09 do loteamento Val Paraíso. A homologação do pregão foi feita pelo Banco Bradesco no dia 20 de abril e enviada ao executivo municipal nesta semana.

O imóvel possui aproximadamente 366 m² e foi construído em um terreno com mais de 8 mil m². Conforme a homologação do leilão, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o prédio adquirido será transformado uma escola. “Adquirimos um prédio com uma boa estrutura para instalarmos uma escola. Com certeza foi um excelente investimento porque, através desse prédio, iremos aumentar o número de vagas oferecidas pelo Município na rede de ensino”, frisa o prefeito.

Para participar do leilão, a Prefeitura recebeu a autorização do Poder Legislativo por meio do decreto nº 057/2018. O documento dispõe sobre a concessão de autorização à Prefeitura Municipal de Parintins em comprar bens imóveis por meio de leilão.

