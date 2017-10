Prefeitura substitui rede de tubulação e leva água para todo o bairro de Pascoal Allágio

As melhorias atenderão mais de 250 familias.

Após assumir definitivamente o abastecimento de água do bairro Pascoal Allágio com a instalação de uma bomba d’água submersa de 7,5 CV no final de setembro, a Prefeitura de Parintins, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), executa revitalização da rede de tubulação da localidade, inadequada para atender a demanda existente.

Fora a instalação da nova bomba, a autarquia municipal já fez o cadastramento dos residentes no bairro que serão atendidos com o novo sistema de abastecimento. No total, são mais 250 residências beneficiadas, incluindo algumas do loteamento Lady Laura.

De acordo com o diretor do SAAE, Nelson Campos, toda a rede de encanamento será substituída com a instalação de tubos de 60 milímetros. “Assumimos o compromisso de levar água para o bairro de Pascoal Allágio. Já são 12 anos que as pessoas estão aguardando essa providência e nos comprometemos com o governo do prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros de cuidar bem das pessoas e levar água de qualidade para toda a cidade de Parintins”, enaltece.

Conforme o cronograma estabelecido pelo SAAE, em torno de 30 dias os trabalhos executados no Pascoal Allágio serão concluídos com a reestruturação total do abastecimento de água em todas as ruas do bairro.

