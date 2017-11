Prefeitura realiza VIII etapa das corridas ciclística e pedestres em Parintins

Tweet no Twitter

A Prefeitura Municipal de Parintins através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da COMJEL, realizou na sexta-feira e no sábado, 18, mais uma etapa do Circuito Parintinense de Corrida Pedestre e Copa Parintins de Ciclismo.

A VIII etapa das disputas de velocidade iniciou na sexta-feira, 17, com a corrida pedestre dentre da programação da corrida dos 10 anos do ICSEZ/UFAM que teve como ponto de partida a Ufamzinha e chegada o Campus da Universidade, localizada na Estrada Eduardo Braga. Essa prova teve como vencedores: Aldo Oliveira(principal), Domingos Miranda (master), Raiara Simões (principal feminino), Benedita Barros (Master feminino) e Dean (sub-17).

Já a disputa ciclística, foi realizada na tarde de sábado, 18, na Estrada Odovaldo Novo, com saída e chegada do conhecido “Banco do Ciclista”, tendo como campeões: Márcio Fragata (Bike), Daniele Lopes (feminino), Jorge Magrão (Elite), Sidney Carvalho (master).

A coordenadora de Incentivo ao Esporte, Valdete Prestes, agradece o apoio de todos os colaboradores (Câmara Municipal através do professor Maildson Fonseca, ao prefeito Bi Garcia, ao Glauber da Ideal Tecidos) por incentivar o esporte no município e a todos os atletas por confiarem no seu trabalho e de toda equipe da COMJEL.

A 9¤ e última etapa das corridas ciclistica e pedestre será realizada sábado, 09 de dezembro, com a corrida ciclistica e no dia 10 (domingo) acontece dentro da programação da Igreja Adventista, a corrida pedestre.

Kedson Silva/JI