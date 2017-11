Prefeitura quitou pagamentos com clubes do Parintinzão

Na quinta-feira, 16, a Prefeitura Municipal de Parintins através da Coordenadoria de Juventude, Esporte e Lazer, COMJEL, repassou aos 14 clubes que compõem a primeira divisão do futebol parintinense, o pagamento da segunda parcela dos jogos, referente a primeira fase da competição. “O prefeito Bi Garcia honra o compromisso feito junto aos clubes, repassando para a COMJEL o valor de R$ 15 Mil e hoje mesmo (quinta-feira) iniciamos o pagamento dos seis jogos de todos os 14 clubes que fizeram parte da disputa 2017”, destacou a coordenadora de Incentivo ao Esporte e responsável do pagamento, Valdete Prestes.

Valdete explica que o repasse do dinheiro aos clubes é com relação “a compra dos jogos para que o torcedor tenha acesso gratuito as partidas na primeira e na segunda fase, pagamentos da arbitragem e demais despesas com a competição”.

“Só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia que não mediu esforços para cumprir com o ‘acordo’ feito junto aos clubes e por, com muito carinho ter resgatado o nosso futebol. Agora aguardamos a disputa das quartas de finais para continuarmos com os pagamentos”, finalizou a coordenadora da COMJEL.

Kedson Silva/JI