Prefeitura promoverá vasta programação para comemorar o Natal

Foi definido em reunião realizada pelo prefeito em exercício Tony Medeiros com todos os secretários municipais, que a Prefeitura de Parintins realizará uma grande programação para comemorar o Natal. As atividades festivas serão iniciadas na sexta-feira, dia 22, com uma atividade organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) para a culminância das atividades do Programa do Idoso.

A partir do sábado (23), a programação será concentrada na Cidade da Criança Pichita Cohen com ações recreativas. No domingo, véspera de Natal, ocorrerá a chegada do Papai Noel e a distribuição de brinquedos. Também ocorrerá, no dia 24, o lançamento da decoração e iluminação natalina do parque da criança.

Tony Medeiros, prefeito em exercício, explica que todos os brinquedos serão entregues às crianças mediante a apresentação de senhas que serão distribuídas na entrada do parque infantil. “Estamos organizando uma belíssima festa que dará muita alegria às nossas crianças. Junto com toda nossa equipe de governo, faremos uma grande campanha de arrecadação dos brindes que serão distribuídos no dia 24 na Cidade da Criança Pichita Cohen”, enfatiza.

A programação segue até a noite de Natal, no dia 25, quando serão feitas apresentações em homenagem ao nascimento de Cristo.

