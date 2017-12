Prefeitura prepara chegada do Papai Noel no parque infantil Pichita Cohen

A festa natalina para as crianças de Parintins está confirmada para o próximo sábado (16), com a chegada do Papai Noel no parque Infantil Pichita Cohen.



A administração municipal retoma essa atividade importante depois de quatro anos paralisada. O prefeito Bi Garcia e Tony Medeiros tem dispensado atenção especial às crianças de Parintins.

O primeiro grande momento aconteceu com a reinauguração do parque infantil Pichita Cohen no dia 12 de outubro, dia da criança, com uma grande festa. Milhares de brinquedos foram distribuídos.

Para a festa natalina do dia 16 de dezembro várias atividades irão ocorrer. De acordo com o subsecretário de Cultura de Parintins, Chico Cardoso, por toda esta semana serão realizadas apresentações.

De segunda até sexta-feira, no horário das 18h, as escolas da rede estadual de ensino ficarão responsáveis por atividades no parque infantil Pichita Cohen, encerrando com a festa do próximo sábado.

