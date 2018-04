Prefeitura nomeia comissão de apoio logístico do 53º Festival Folclórico de Parintins

Bumbódromo de Parintins pronto para mais um festival folclórico (Foto:Yuri Pinheiro)

O prefeito em exercício, Maildson Araújo Fonseca, nomeou nesta terça-feira, 17 de abril, através de decreto, os membros da comissão de apoio logístico do 53º Festival Folclórico de Parintins. A coordenação geral está na responsabilidade da subsecretária de Turismo, Karla Viana, e do controlador geral do município de Parintins, Harald Dinelly.

Os demais membros da comissão são formados pela Procuradoria do Município, Coordenação de Fiscalização e Arrecadação, Coordenação de Infraestrutura, Secretaria de Produção e Abastecimento, Segurança Pública, Defesa Civil, Finanças, Secretaria de Comunicação, Saúde e coordenação marítima. Cerca de trinta pessoas estarão diretamente envolvidas na organização do festival folclórico de 2018.

Embora a nomeação tenha acontecido nesta terça-feira os trabalhos da comissão já ocorrem há cerca de um mês. Para a subsecretária Karla Viana, o trabalho merece empenho e responsabilidade de todos os segmentos envolvidos para que a cidade de Parintins promova uma bonita festa. “Nosso objetivo é fazer sempre o melhor para que tenhamos uma festa à altura do povo de Parintins e de quem vem prestigiar”, comentou.

Site para credenciamento dos jurados

Começaram os preparativos para o lançamento do site de credenciamento dos jurados do Festival Folclórico, conforme descrito no regulamento acordado entre os presidentes dos bois Garantido e Caprichoso em 2017. O site está em processo de montagem e assim que for finalizado será lançado juntamente com o edital do processo de escolha dos jurados. Karla Viana diz que os trabalhos obedecem às orientações do prefeito Bi Garcia e tem participação efetiva dos bumbás na construção do site.

O lançamento do site deverá ocorrer no final deste mês. Nele estarão contidos os critérios para a seleção dos jurados na qual ficará na responsabilidade de uma comissão. Os interessados em participar irão apresentar currículo com informações exigidas de acordo com o perfil desenvolvido no regulamento. “Com esse trabalho nosso intuito é preservar o Festival de Parintins, fazendo com que haja transparência no julgamento da festa”, destacou.

Karla Viana ressalta que a participação dos bois na construção do site é primordial. Ela informa que antes do lançamento os presidentes serão chamados para analisar e, se for necessário mudanças, terá o aval deles. O site vai exibir todas as informações importantes do Festival Folclórico de Parintins.

SECOM