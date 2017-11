PREFEITURA, MARINHA E SOAMAR PARINTINS TRABALHAM PARA LIBERAR O CAIS DO PORTO

Tweet no Twitter

O sonho do parintinense de ver ancorar no porto da cidade os navios de grande calado, pode estar perto de ser realidade (foto: SECOM Parintins).

O prefeito Bi Garcia manteve uma proveitosa conversa com o Subcomandante da Capitania dos Portos de Parintins, Sérgio Oliveira, e o presidente da Soamar Parintins, Nelson Brelaz, para tratar de documentos que precisam ser enviados ao 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos de Parintins.

O prefeito foi muito receptivo e mostrou total interesse em apressar a entrega da documentação, para que Parintins possa ter o seu porto flutuante liberado para as operações de atracação de navios de grande calado.

Com a liberação do porto os shows dos bumbas Caprichoso e Garantido, oferecidos aos turistas que pagam pelas apresentações, poderá aumentar a participação dos turistas.

Na atual situação em que se encontra o Porto da cidade, somente cerca de 15% estrangeiros que vem para o Amazonas, desembarca em Parintins. Com a liberação do ancoradouro todos poderão desembarcar sem o medo de acidente, o que para a Marinha é muito importante.

O Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antonio Rodrigues HECHT, espera poder dar a Parintins através do trabalho da SOAMAR, esse presente antes de deixar o Comando do 9ºDN em dezembro vindouro.

