Prefeitura lança regulamento e edital de inscrição do X Festival de Toadas de Parintins

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, torna público o regulamento e o edital de inscrição do X Festival de Toadas. As inscrições estão abertas no período de 18 a 28 de setembro, nas categorias Melhores Toadas Livre 1º a 5º lugar, Melhor Intérprete e Intérprete Revelação.

De acordo com o regulamento, a realização do Festival tem como principal intuito a valorização e o estímulo à produção musical no município, além de difundir a toada em diversos âmbitos.

As inscrições para o concurso estão ocorrendo na Secretaria de Cultura e Turismo, localizada no prédio do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), na rua Jonathas Pedrosa, nº 247, de 08 às 14h. O registro de é feito gratuitamente e o regulamento completo está disponível na secretaria. Não haverá prorrogação no prazo de inscrição.

O X Festival de toadas de Parintins ocorrerá no dia 14 de outubro na Praça Digital Cristo Redentor. O regulamento, edital e ficha de inscrição estão disponíveis nos links abaixo:

https://www.parintins.am.gov.br//uploads/90755.pdf

https://www.parintins.am.gov.br//uploads/90752.pdf

https://www.parintins.am.gov.br//uploads/90751.pdf