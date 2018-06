Prefeitura inicia troca de alimentos por pulseira da Festa dos Visitantes

Tweet no Twitter

A Prefeitura de Parintins inicia na tarde desta quarta-feira, 20 de junho, a troca de alimentos não perecíveis por pulseiras que darão acesso à Festa dos Visitantes 2018. Neste ano, o evento que antecede o Festival Folclórico terá como atrações principais o top DJ Alok, a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Uendel Pinheiro, bois Caprichoso e Garantido, dentre outras.

A Festa dos Visitantes será realizada no dia 28 de junho, a partir das 20h, no Planeta Boi. São esperadas mais de 50 mil pessoas.

Seguindo a tradição, a Festa dos Visitantes irá arrecadar mantimentos para as famílias mais carentes das áreas urbana e rural do município. Para ter acesso a uma pulseira de acesso à festa será necessária a doação de três quilos de alimentos não perecíveis até o dia 27 de junho. No dia 28 de junho, para cada pulseira será necessária a doação de uma lata ou 400 gramas de leite em pó.

Os pontos de troca estão localizados na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) e supermercados Brasileiro, Casa Góes, supermercado Limeira e Casa Sony.

Confira a relação de alimentos que podem ser doados:

– Açúcar comum;

– Arroz;

– Feijão;

– Leite em pó de 400g;

– Café moído de quilo;

– Óleo de soja de 900ml;

– Macarrão espaguete de 500g;

– Carne enlatada de 320g;

– Farinha de mandioca de quilo;

– Pacote de bolacha cream-cracker de 400g.

SECOM