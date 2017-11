Prefeitura inicia revitalização da Praça dos Bois

A Prefeitura de Parintins, através da Coordenadoria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (COMJEL) e a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP) iniciou nesta quarta-feira, 08, os trabalhos de revitalização das quadras esportivas da Praça dos Bois, começando pelo lado azul.

Os trabalhos estão sendo acompanhados de perto pelos coordenadores de Juventude e esporte, Tristão Cruz e pelo coordenador de Desporto e Lazer Jamil Medeiros. “É com muita alegria que estamos iniciando a revitalização das quadras esportivas da Praça dos Bois que já existiam e estavam abandonadas, começando pelas duas quadras de voleibol do lado azul e a de basquete, depois passaremos para o lado vermelho, com as duas quadras de futsal, a de voleibol feminino e faremos uma de queimada”, informou Jamil Medeiros.

