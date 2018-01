Prefeitura inicia levantamento para a reforma e ampliação da Escola Santa Luzia do Macurany

Tweet no Twitter

A construção de mais quatro salas de aula e reforma completa da Escola Municipal Santa Luzia, localizada na comunidade Macurany, foi o assunto tratado durante o encontro entre o vice-prefeito Tony Medeiros, e moradores da comunidade, pais de alunos e professores na tarde de segunda-feira, 08 de janeiro.

A reunião teve a presença do secretário de Educação, João Costa, e do secretário de Obras, Mateus Assayag. A escola recebeu melhorias em 2011, na segunda gestão do prefeito Bi Garcia, e nos últimos anos não foi feito nenhum reparo por parte da administração municipal.

“É mais um compromisso com a educação na gestão do prefeito Bi Garcia. Ouvimos a comunidade e a escola realmente precisa de uma reforma e ampliação, até porque a comunidade do Macurany se desenvolveu”, avaliou Tony Medeiros.

Nesta segunda mesmo e equipe de engenharia da Secretaria de Obras inicou o levantamento de informações para o projeto da obra. De acordo com Mateus Assayag, a reunião foi importante para ouvir a necessidade dos alunos e funcionários da escola, dentre elas a construção de mais banheiros, acessibilidade, entre outros.

Questionado sobre o início das aulas, o secretário João Costa informou aos pais e professores que a obra será realizada em pouco tempo para que não prejudique o ano letivo, com a possibilidade de adaptação do calendário escolar.

Durante a reunião, Carliany Santos, gestora da escola, destacou que a educação é prioridade para os moradores da comunidade Macurany. Odirney Souza, vice-presidente da comunidade, reforçou a necessidade da obra, principalmente por ser voltada para a educação. “Essa notícia veio no momento certo, pois vai mudar a forma de praticar educação aqui no Macurany, uma vez que será uma escola estruturada para um ensino de qualidade”, afirmou

