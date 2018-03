Prefeitura inicia jornada de cirurgias de catarata

O prefeito Bi Garcia comandou a solenidade e esteve acompanhado do vice-prefeito Tony Medeiros, representante da Fundação Piedade Cohen e Cohen Oftalmologia, secretários municipais, vereadores e população em geral.

Foi iniciada nesta segunda-feira (26), a jornada de cirurgias oftalmológicas de catarata. A ação foi iniciada com uma solenidade realizada no auditório do Hospital Regional Jofre Cohen. A jornada de cirurgias oftalmológicas ocorrerá dos dias 26 a 30 de março no centro cirúrgico do Hospital Jofre Cohen. A iniciativa é realizada por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal, Fundação Piedade Cohen e a empresa Cohen Oftalmologia.

Para o prefeito de Parintins, Bi Garcia, a jornada cirúrgica é fruto da boa aplicação de recursos da Prefeitura. Garcia salienta que busca, junto ao Governo do Estado, melhorar ainda mais o sistema de saúde do município com a regionalização e frisa que diariamente são feitos procedimentos de diversas especialidades na cidade.

“A gente tem feito, diariamente, cirurgias eletivas nos hospitais. Os procedimentos são marcados na Secretaria de Saúde e visam diminuir a grande fila de espera que perdura por anos”, salienta.

Representando a Fundação Piedade Cohen e a empresa Cohen Oftalmologia, o médico oftalmologista Marcos Cohen enfatiza que o principal foco do mutirão é corrigir os problemas de baixa visão e cegueira ocasionados pela catarata, mas, que se for identificado outras doenças, a equipe corrigirá com procedimento cirúrgico. Cohen enfatiza que a jornada será realizada com qualidade e com os melhores equipamentos de oftalmologia.

“Essa questão tecnológica sempre acompanhou a nossa instituição. Eu, como filho de parintinense, tendo a trazer o melhor para a nossa terra. A população pode ficar despreocupada em relação a qualidade do serviço tanto médica quanto tecnológica”, garante.

Atualmente, mais de 370 pessoas estão cadastradas para serem atendidas com cirurgias de catarata. Na parceria firmada com as instituições, o Município tem o intuito de extinguir essa demanda, além de estender a ação com jornada de cirurgias para solucionar outros problemas de visão.

SECOM