Prefeitura inicia ação de limpeza no Vila Cristina

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Obras, deu início nesta segunda-feira, 06 de novembro, a ação de limpeza promovida na estrada da comunidade do Macurany e residencial Vila Cristina.

Os trabalhos começaram com capina e limpeza da estrada e a partir de amanhã contará com apoio de maquinário e demais equipes. Conforme adiantou o secretário Mateus Assayag, ao longo da semana os trabalhos seguirão dentro do residencial.

Ele destacou ainda o início dos serviços solicitados pelos moradores durante a reunião realizada na semana passada, com o vice-prefeito Tony Medeiros.

Outra frente de limpeza promovida pela Secretaria de Obras acontece no bairro União e Aeroporto Júlio Belém.

SECOM