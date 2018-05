Prefeitura entrega medalhas aos atletas vencedores da modalidade atletismo no Polo III

No total, Parintins conquistou 36 medalhas.

A Prefeitura de Parintins, por meio da Semed e da Comjel, realizou na sexta-feira (25), no ginásio de esportes Elias Assayag, a entrega de medalhas aos mais de cem atletas de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués que conquistaram os três primeiros lugares na modalidade atletismo no JEAS Polo III que vem acontecendo na cidade desde o dia 24 de maio. A solenidade contou com a presença do subsecretário da Semed, Azamos Pessoa, e representantes dos municípios participantes.

No geral, Parintins conquistou 36 medalhas, tendo 25 atletas classificados para a disputa na capital, com destaque para o CETI Dep. Gláucio Gonçalves que obteve 80% dos medalhistas e para a atleta da comunidade Tracajá, da escola Luiz GonZaga, Sinair Ferreira, ouro na prova dos 3.000 metros. No final de semana, os atletas da Ilha Tupinambarana também foram campeões e conquistaram a vaga no JEAS nas modalidades coletivas com as escolas:

Irmã Cristine: (voleibol Inf. Masc);

GM3: (voleibol Juv. Masc);

GM3: (vôlei de praia Juv. Fem);

CETI: (tênis de mesa Inf. Fem);

Dom Gino: (handebol Inf. Masc);

Carmo: (xadrez Inf. Masc);

Carmo: (futsal Inf. Masc);

O representante do poder municipal na solenidade, o subsecretário da Semed, Azamor Pessoa, parabenizou as escolas e atletas medalistas, em especial, as escolas da rede municipal Irmã Cristine (campeã no voleibol infantil masculino) e a escola da comunidade Tracajá, Luiz Gonzaga, através da atleta Sinair Melo Ferreira. “Com certeza essa medalha conquistada pela atleta Sinair será exemplo e estímulo para seus colegas também quererem competir, buscando o esporte como um meio de lazer e acreditando sempre em um futuro melhor. Parabenizo a todas as escolas, em especial essas duas que conseguiram um feito inédito e que agora representarão todas as demais do município na disputa em Manaus”, ressaltou.

O subsecretário enaltece que o esporte revela talentos e grande prova disso são os campeões parintinenses. “Só temos a agradecer o prefeito Bi Garcia que não mede esforços em investir no esporte no nosso município, sempre acreditando na juventude parintinense. Vocês podem ter certeza que nossos atletas vencedores terão todo apoio por parte da Prefeitura, através do nosso prefeito dando todo suporte para que eles possam se destacar também na capital”, enfatizou.

A disputa do Polo III em Parintins encerra às 17h30min desta segunda-feira no ginásio Elias Assayag com o anúncio do campeão geral e entrega de medalhas as modalidades coletivas, xadrez, tênis de mesa e vôlei de praia.

