Prefeitura e UFAM fecham parceria para criação da Liga Desportiva Feminina em Parintins

Com objetivo de incentivar práticas esportivas, realizando campeonatos oficiais voltados ao público feminino, a Prefeitura Municipal de Parintins, através da Coordenadoria de Incentivo ao Esporte da COMJEL, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) estão se mobilizando para a criação da Liga Desportiva Feminina na cidade.

Um encontro entre a coordenadora de Incentivo ao Esporte, Valdete Prestes e a professora de Educação Física da UFAM, Mariana Andrade, na noite de sexta-feira, 27 de outubro, deu início às atividades que serão desenvolvidas para a criação da Liga. “Temos um potencial feminino em Parintins que infelizmente não está sendo devidamente aproveitado. Então, a Prefeitura, através da COMJEL, deu esse primeiro passo e a UFAM entra em parceria com o Projeto Esporte Cidadania (PEC), junto com alguns professores. Espero que a comunidade participe e que venha também opinar, se expor para que isso tenha um sucesso futuro”, destacou a professora Mariana Andrade.

De acordo com Valdete Prestes, coordenadora da COMJEL, o município está focado nesse projeto. “Acreditamos que junto com as mulheres parintinenses e com apoio dos homens que incentivam o esporte feminino na cidade possamos levar respeito, incentivando e valorizando cada vez mais as mulheres no meio esportivo”, salienta.

Valdete convida desportistas, atletas e dirigentes de clubes que participem de uma reunião às 16h da próxima quarta-feira, 02 de novembro, na COMJEL, localizada na Avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Municipal Tonzinho Saunier. “Estamos com um projeto para realizarmos um futebol society ainda esse ano. Para isso precisamos do apoio das nossas mulheres esportistas nas reuniões. Vamos começar com o futebol e o futsal, mas o objetivo é alcançar todas as modalidades existentes no município”, finalizou Prestes

