Prefeitura e TRE firmam convênio para atualização de dados biométricos

Nesta quinta-feira (16), foi assinado, na Prefeitura de Parintins, um termo de cooperação entre o Município e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) visando uma ação conjunta das entidades para o cadastramento de dados biométricos do eleitorado da 4ª zona eleitoral do Amazonas. No termo de cooperação fica acordado que a atualização dos dados biométricos ocorrerá até maio de 2018.

Conforme dados do TRE, Parintins possui 64.370 eleitores, distribuídos em 226 seções. Em torno de 20 mil eleitores já fizeram o cadastramento biométrico. A meta do Tribunal, com a ação conjunta, é atingir 100% do público.

Durante a ação, a Prefeitura disponibilizará servidores que atuarão no atendimento ao público. Além disso, será de responsabilidade do Município auxiliar na divulgação das ações através dos meios de comunicação e disponibilizar apoio logístico para o cumprimento das metas estabelecidas.

Segundo o prefeito Bi Garcia, o termo de cooperação técnica vai possibilitar a oficialização do programa Meu Primeiro Emprego, que dará oportunidades de estágio nos setores municipais. “É bem provável que a Prefeitura use estagiários, acadêmicos das universidades e alunos do último ano do Ensino Médio que vão ser treinados para fazer o sistema de biometria em Parintins”, explica.

O presidente do TRE-AM, Yedo Simões de Oliveira, destaca que Parintins receberá a ação de cadastro biométrico por ser o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas. Oliveira destaca as vantagens da implementação do novo sistema. “A biometria fecha as portas para qualquer tipo de fraude, torna mais seguro o processo eleitoral. Ela permite que o resultado seja espelhado com o voto do eleitor, torna mais célere o processo eleitoral, além da segurança jurídica e segurança aos candidatos que concorrem ao pleito”, elenca.

SECOM