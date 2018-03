Prefeitura e SESC firmam convênio para realização de exames itinerantes de mamografia e preventivo

A Prefeitura de Parintins, por meio do prefeito em exercício Tony Medeiros e do secretário de Saúde, Clerton Florêncio, firmou nesta quarta-feira (14), em Manaus, um convênio junto ao Serviço Social do Comércio (SESC) para a vinda do projeto SESC Saúde Mulher ao município.

O projeto será realizado em uma unidade móvel que atenderá a demanda de 40 exames de mamografia e 20 exames preventivos diariamente. O veículo do tipo carreta percorrerá os bairros e as comunidades rurais de Vila Amazônia, Zé Açu, Caburi e Mocambo.

Tony Medeiros frisa que o convênio firmado junto ao SESC é uma demonstração do comprometimento da administração do prefeito Bi Garcia em buscar parceiros para realizar ações que beneficiem diretamente a população. “Com esse valoroso projeto vamos fortalecer ainda mais nossas ações de atendimento em saúde às mulheres. Como parceiros do SESC, daremos toda a logística necessária para que o programa cumpra seu objetivo em nossa cidade”, comenta.

A gerente da Divisão de Programas Sociais do SESC Amazonas, Andreza Litaiff, informa que a unidade móvel do projeto SESC Saúde Mulher ficará no município num período mínimo de quatro meses. “Dependendo da demanda vamos aumentar a extensão do período de permanência da unidade em Parintins”, informa.

Após a realização do projeto destinado às mulheres, a Secretaria de Saúde de Parintins articulará junto ao SESC a vinda de carretas odontológicas para atendimentos nos bairros e comunidades rurais.

Prefeitura de Parintins promove jornada de cirurgias de catarata

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde, realizará entre os dias 26 e 30 de março, a jornada de cirurgias catarata. Os procedimentos acontecerão no Hospital Regional Jofre Cohen, na parceria estabelecida com a Fundação Piedade Cohen.

As jornadas de cirurgias foram realizadas com frequência nas primeiras duas gestões de Bi Garcia como prefeito de Parintins entre 2005 e 2012 e se tornaram um marco na saúde do Amazonas. Com a reestruturação do centro cirúrgico Hospital Jofre Cohen os procedimentos voltam a ser realizados em maior volume.

A jornada contará com médicos oftalmologistas e anestesistas e deverá alcançar 150 pacientes triados durante os últimos 3 meses nas consultas realizadas na Clínica de Olhos Parintins.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Florêncio Rodrigues, é com alegria município volta a oferecer esse procedimento a seus cidadãos melhorando sua qualidade de vida. “Sabemos que a visão é um dos principais sentidos do ser humano e a demanda por cirurgias cresceu demais com a paralisação do serviço nos últimos quatro anos. Sabemos do empenho do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros em retomar esse trabalho maravilhoso”, destacou.

O médico oftalmologista Marcos Cohen, responsável pela Fundação Piedade Cohen, ressaltou a satisfação da equipe em voltar a realizar as jornadas em Parintins. “Esse foi o compromisso firmado por um dos grandes incentivadores da saúde do interior do Estado, prefeito Bi Garcia, vice Tony Medeiros e secretário Clerton que não mediram esforços”, enalteceu o médico.

Marcio Costa/Semsa

Assistência Social dá primeiro passo para implantar comitê gestor municipal da rede de proteção

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth), deu início nesta terça-feira, 13 de março, ao processo de implantação do Comitê Gestor da Rede de Proteção do município de Parintins. Representantes de vários segmentos estiveram reunidos no centro do Idoso, bairro Itaúna II, para avaliar as situações que envolvem diretamente idosos, mulheres, crianças e adolescentes.

Para a secretária da Semasth, Zeila Cardoso, a proposta do comitê gestor municipal é combater toda forma de violação do direito dessas pessoas. Ela disse que a avaliação feita por cada setor propõe metas para o desenvolvimento das ações. “Nós vamos massificar nosso trabalho e atender a um calendário para que possamos atuar mensalmente com essas fiscalizações”, comentou.

Para ocorrer a consolidação do comitê gestor municipal, a Semasth vai encaminhar documentação para cada instituição solicitando que cada uma autorize um representante que irá ficar na vigência de 2018 com acento dentro do comitê da rede de proteção. Para este mês, a rede de proteção já deverá atuar mediante algumas metas traçadas.

Fazem parte da Rede de proteção de Parintins as secretarias municipais, Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ministério Público, CMDCA, CMAS, Polícia Civil, Comissariado de Menores, Juizado da Infância e da Adolescência e demais instituições e programas da assistência social de Parintins. Zeila Cardoso ressalta que cada instituição é importante e desenvolve trabalho fundamental dentro da rede de proteção.

Ação conjunta

Presente na reunião ampliada desta terça-feira, o diretor da Terceira Vara da Comarca de Parintins, João Vinicius Tavares Lago, destacou a importância das ações da rede de proteção do município. Ele falou do apoio e anunciou também parcerias a serem desenvolvidas com a Prefeitura Municipal. Neste primeiro momento, uma ação seria destinada aos idosos que têm os direitos violados. A Defensoria Pública seria responsável em construir as peças processuais e os assistentes sociais da Prefeitura dariam suporte em outros atendimentos. Data e hora ainda serão definidas.

João Vinicius também falou sobre o processo de adoção. Ele assegura que a partir deste mês a Terceira Vara vai implantar o cadastro da adoção (habitação). “Nós temos um histórico de adoção em Parintins, mas é irregular. São pessoas que criam uma criança e com o vínculo torna-se filho. Pretendemos regularizar esta situação, inclusive nós temos a casa de acolhimento e existem crianças no perfil de adoção. Com essa habilitação as pessoas que pretendem adotar irão fazer os procedimentos diretamente no Fórum de Justiças”, declarou.

Aroldo Bruce/Semasth