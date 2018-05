PREFEITURA E SEDUC AGILIZAM LOGÍSTICA PARA REALIZAÇÃO DO POLO III EM PARINTINS

Com o objetivo de definir a programação da Solenidade de Abertura dos Jogos do Pólo III que acontece no dia 24 de maio, no Bumbódromo, assim como, a logística com transportes e alojamentos para atender as delegações das cidades vizinhas de Barreirinha, Nhamundá, Boa Vista do Ramos e Maués durante cinco dias de disputa na cidade, o subsecretário de educação da Semed, Azamor Paulo Cardoso, a coordenadora de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da Comjel, Valdete Prestes e a coordenadora regional da Seduc, Odinéa Garcia estiveram reunidos na tarde de sexta-feira (11) na sede da Seduc.

Sobre os preparativos da disputa regional, a coordenadora da Seduc, Odinéa Garcia enaltece que os jogos do Pólo III já está próximo e essa organização é muito importante. “Graças a Deus estamos no terceiro encontro e a gente sabe que a logística desses jogos é muito grande. Estamos nos antecipando montando uma equipe de organização para fazermos uma bonita festa de Abertura, mostrando um pouco da nossa cultura e para receber as delegações das quatro cidades vizinhas, para que eles se sintam bem recebidos”, salientou.

A professora Odinéa Garcia destacou a parceria com a Prefeitura. “Essa parceria é fundamental e só tenho a agradecer a Deus, porque ela funciona muito bem. A gente sabe do compromisso do prefeito Bi Garcia que desde o ano passado vem dando total apoio a nossos alunos/atletas. Já reunimos com ele (prefeito) que é uma pessoa que gosta de esporte e sabe da importância desses jogos na vida dos nossos atletas”.

A coordenadora da Comjel, Valdete Prestes, informa que o próximo passo será “reunir com todos os seguimentos da administração municipal para abraçarem junto conosco a realização desse Pólo que eu não tenho duvida que será um sucesso”.

O Pólo III é a Seletiva Escolar do Baixo Amazonas que envolve os alunos/atletas campeões das cidades de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins (sede) como classificatória para o 41° Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) que acontece em Manaus de 19 a 29 de julho.

Kedson Silva/JI