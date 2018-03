Prefeitura e Governo do Estado alinham convênios para a educação de Parintins

Em Manaus para cumprir uma série de compromissos oficiais, o vice-prefeito de Parintins, Tony Medeiros, reuniu com o secretário estadual de Educação, Lourenço Braga, para discutir e alinhavar investimentos para o município.

Na pauta de discussão estiveram o retorno dos convênios da merenda escolar, transporte escolar, construção de uma escola de 12 salas de aula na Vila Amazônia, construção de ginásio poliesportivo no Colégio Nossa Senhora do Carmo e escola Geny Bentes, reforma da escola Dom Gino Malvestio e Suzana Azedo, além de convênio para a construção de um CETI no Bairro da União.

Tony Medeiros faz um prognóstico positivo do encontro que teve com o secretário Lourenço Braga. O vice-prefeito destaca que a união da Prefeitura com o Governo do Estado em prol de uma educação melhor é muito positiva para Parintins.

“É muito importante que tenhamos esse trabalho conjunto. É uma marca do prefeito Bi Garcia fazer parcerias com entes governamentais e não-governamentais para formalizar investimentos que atendam aos principais anseios do povo parintinense. Nesse encontro com o secretário Lourenço, já fechamos o retorno do convênio do transporte escolar e alinhamos a realização dos outros”, anuncia Medeiros.

SECOM