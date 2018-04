Prefeitura e Estado definem últimos detalhes de projeto regionalização da saúde no Baixo Amazonas

O prefeito Bi Garcia (D) com o secretario estadual de Saúde Francisco Deodato (E) e o bispo diocesano Dom Giuliano Frigeni.

Em articulação para assegurar recursos para Parintins junto ao Governo do Estado do Amazonas, o prefeito Bi Garcia reuniu na última segunda-feira, 02 de abril, com o secretário de Saúde do Estado, Francisco Deodato, a fim de alinhavar investimentos para o setor no município.

A principal pauta do encontro foi discutir e dar os últimos ajustes ao projeto que prevê a regionalização da saúde no município. Com o projeto em vigor, Parintins será cidade polo na região do Baixo Amazonas, com toda a estrutura física e profissional necessária para atender casos de média complexidade nas unidades de saúde locais.

O projeto de regionalização, segundo o prefeito Bi Garcia, está bem avançado e em breve será implantado na cidade. O prefeito salienta que Parintins será o primeiro município do Amazonas a ser contemplado com o programa.

“Estamos com os entendimentos junto ao Estado bem encaminhados. Acredito em dentro de um mês teremos uma definição de como será o novo sistema de saúde de Parintins que atenderá toda a região do Baixo Amazonas”, salienta.

No encontro com o secretário, Bi Garcia também articulou o firmamento do convênio para o Hospital Padre Colombo, que continuará recebendo apoio do Governo e Prefeitura Municipal.

