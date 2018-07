Prefeitura e Defesa Civil levantam dados sobre condições das estradas da Vila Amazônia

A Prefeitura de Parintins, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, realizou levantamento de dados sobre as condições da estrada do Projeto de Assentamento Gleba de Vila Amazônia, durante todo o dia de quarta-feira, 04 de julho.

A equipe, formada pelo coordenador municipal de Defesa Civil, Samuel Reis, e acompanhada pelo vereador Tião Teixeira, percorreu a via de acesso até as comunidades rurais Santíssima Trindade do Laguinho, Santa Maria e Santo Antônio do Murituba. A área da Vila Amazônia é de responsabilidade do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com mais de 300 quilômetros de estradas e 64 comunidades rurais.



A pedido do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, a Defesa Civil coletou informações gerais, após constatar vários pontos críticos ao longo da estrada como pontes de madeira em precárias condições, fissuras na pista da via de acesso provocadas por erosões pluviais e desbarrancamentos de áreas no Murituba, entre outras dificuldades das famílias de trabalhadores rurais. “Nosso papel é atuar de forma preventiva na proteção e defesa dos cidadãos. Identificamos os problemas para emitir relatórios e o prefeito Bi Garcia tomar as devidas providências junto ao órgão competente”, afirma o coordenador de Defesa Civil, Samuel Reis.

